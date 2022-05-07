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Новости 13:45

Беглов порекомендовал, куда на выходных можно сходить по "Пушкинской карте"

фото ЗакС политика Беглов порекомендовал, куда на выходных можно сходить по "Пушкинской карте"

Петербургский градоначальник Александр Беглов дал ряд рекомендаций держателям "Пушкинской карты", рассказав, куда бы в случае возможности он сходил бы сам на начавшихся длинных выходных. Советы приведены в Telegram-канале губернатора.

"На праздничных выходных по "Пушкинской карте" можно посетить уникальный ледокол "Красин", сходить на музыкальную комедию "Небесный тихоход" в театр "Буфф", посмотреть легендарную картину "Женя, Женечка и "Катюша" в Лендоке", – делится рекомендациями городской глава.

Всего в афише "Пушкинской карты" на данный момент имеется свыше тысячи разнообразных событий и мероприятий.

Напомним, что получить "Пушкинскую карту" могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На данный момент доступный лимит, заложенный на носитель, составляет 5 тысяч рублей. Деньги можно потратить на кино и культурные досуговые мероприятия.


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