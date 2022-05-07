Беглов порекомендовал, куда на выходных можно сходить по "Пушкинской карте"

Петербургский градоначальник Александр Беглов дал ряд рекомендаций держателям "Пушкинской карты", рассказав, куда бы в случае возможности он сходил бы сам на начавшихся длинных выходных. Советы приведены в Telegram-канале губернатора.

"На праздничных выходных по "Пушкинской карте" можно посетить уникальный ледокол "Красин", сходить на музыкальную комедию "Небесный тихоход" в театр "Буфф", посмотреть легендарную картину "Женя, Женечка и "Катюша" в Лендоке", – делится рекомендациями городской глава.

Всего в афише "Пушкинской карты" на данный момент имеется свыше тысячи разнообразных событий и мероприятий.

Напомним, что получить "Пушкинскую карту" могут россияне в возрасте от 14 до 22 лет. На данный момент доступный лимит, заложенный на носитель, составляет 5 тысяч рублей. Деньги можно потратить на кино и культурные досуговые мероприятия.