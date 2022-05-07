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Новости 16:50

В Петербурге возобновили свою работу строительные гипермаркеты OBI

фото ЗакС политика В Петербурге возобновили свою работу строительные гипермаркеты OBI

Сеть строительных гипермаркетов OBI, базирующихся в Петербурге, вернулась к привычным рабочим дням: ранее обещалось, что все 27 магазинов, открытых в России, также в период до 11 мая должны возобновить свою деятельность, пишет "Российская газета".

Отметим, что покинувшую РФ сеть собирается выкупить российская группа MAX, которая подала документы в Федеральную антимонопольную службу.

Согласно сведениям, опубликованным на сайте OBI, соответствующий план будет реализован и в дальнейшем компания продолжит свою работу в России, но под другим брендом.

"Коммерсант", ссылаясь на свои источники, писал, что OBI хотела выкупить семья предпринимателя Ерлана Сейсембаева: принадлежащая ему компания Asadel занимается развитием сети OBI непосредственно в Казахстане посредством франшизы.


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