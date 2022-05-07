КГИОП намерен обратиться в суд из-за уничтоженного декора на двух домах-памятниках на Петроградской стороне

Петербургский комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) намерен обратиться в суд из-за незаконного демонтажа и уничтожения лепнины и элементов декора с двух домов-памятников в Петроградском районе.

Речь идёт об объектах культурного наследия — Доме дешёвых квартир Императорского человеколюбивого общества и Доме Савина.

"Жилкомсервису № 2", в чьём ведении они находится, в течение трёх месяцев необходимо будет провести на зданиях противоаварийные работы, а в течение полугода восстановить фасады и утраченные элементы декора.

Объясняя намерение обратиться в суд, в КГИОП заявили, что усмотрели "в действиях неустановленных лиц уничтожение или повреждение объектов культурного наследия": по этой уголовной статье нарушителям законодательства грозит штраф до 3 млн рублей или лишение свободы до 3 лет.

Градозащитники забили тревогу после того, как 4 мая рабочие начали сбивать лепнину с Дома Савина.

В свою очередь о частичном обрушении второго дома-памятника стало известно ещё в апреле.

Фото: КГИОП