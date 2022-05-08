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Координаторку фем-проекта "Рёбра Евы" увезли на допрос в СК

фото ЗакС политика Координаторку фем-проекта "Рёбра Евы" увезли на допрос в СК

После четырехчасового обыска в квартире координаторки фем-инициативы "Рёбра Евы" Юлии Карпухиной, её и фем-активистку Дару Щукину повезли на допрос в Следственный комитет по Петроградскому району. 

Адвокат Вера Иванова, представляющая Карпухину, рассказала ЗАКС.Ру, что у ее доверительницы статус подозреваемой по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма в отношении инфраструктурных объектов (ч. 2 ст. 207 УК). По версии следствия, она якобы может быть причастна к сообщению о "минировании" РАНХиГС. Также по подозрению задержана Щукина. 

— Каким образом и по какому основанию стали известны сведения о Юлии и Даре, соответственно, и каким образом следствием установлена их потенциальная причастность к совершению преступления, по какой оперативной информации к ним пришли с обыском - этой информации нет, - рассказала Иванова. 

Она добавила, что уголовное дело возбудили 29 апреля в отношении неустановленных лиц. Другие подробности уголовного дела станут известны позже. Защитница добавила, что сотрудники правоохранительных органов во время следственных действий вели себя корректно. 

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Напомним, в марте этого года из-за аналогичного дела в Петербурге прошли десятки обысков у местных активистов и политиков. Силовики нагрянули накануне несанкционированной акции, посвящённой событиям на Украине. Некоторые фигуранты дела после допросов приняли решение покинуть Россию. Среди них помощница вице-спикера Заксобрания Петербурга Ольга Галкина, член ЛПР Рина Мацапулина, а также несколько мундепов. 

Константин Леньков


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