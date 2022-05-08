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Новости 13:50

Парад Победы на Красной площади посетят 590 ветеранов ВОВ

фото ЗакС политика Парад Победы на Красной площади посетят 590 ветеранов ВОВ

В мэрии Москвы известили, что парад Победы на Красной площади 9 мая должны посетить 590 ветеранов Великой Отечественной войны, за каждым закрепят специального помощника в лице соцработника.

"При этом медицинские работники городских поликлиник проводят амбулаторный мониторинг состояния здоровья ветеранов до посещения Парада Победы и после его окончания", — следует из сообщения столичной мэрии.

Добавим, что Красная площадь на данный момент закрыта для посещения. Для граждан она откроется только завтра.

Отметим также, что некоторое время назад в преддверии парада силовики по традиции начали обход домов, которые примыкают к Кремлю: в этом году у их обитателей, среди прочего, спрашивали, не живут ли в квартирах украинцы.


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