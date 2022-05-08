"Они сражались за Родину, а мы?": В Москве у стен Минобороны задержали пикетчика

В Москве у стен Министерства обороны РФ задержали правозащитника и блогера Дениса Елисеева, вышедшего в одиночный пикет к скульптуре "Они сражались за Родину", которая расположена возле здания силового ведомства, сообщает Telegram-канал "Avtozak LIVE".

В руках он держал плакат с "дополненным" названием монумента: "Они сражались за Родину, а мы?".

Как итог, Елисеева задержали и увезли в столичный ОВД "Хамовники".

Добавим, что накануне, 7 мая, и в Петербурге, и в Москве силовики также задерживали граждан, выходивших в одиночные пикеты.

Фото: Avtozak LIVE / Telegram