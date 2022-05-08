В Псковской области разрешили приносить на шествие "Бессмертного полка" фото бойцов, погибших на "спецоперации"

Вслед за остальными регионами РФ руководство Псковской области позволило жителям Пскова, Великих Лук и других городов региона приносить на шествие "Бессмертного полка" фотографии бойцов, которые погибли на военной "спецоперации".

Местным жителям разрешили нести портреты служащих Псковского гарнизона.

Соответствующее распоряжение дал псковский губернатор Михаил Ведерников. По состоянию на 7 мая, власти региона официально сообщали о гибели 30 бойцов, которые связаны с Псковским гарнизоном или Псковской областью.

Отметим, что администрация Великих Лук ранее опубликовала список вещей, которые горожанам запрещается приносить на акцию "Бессмертный полк". В перечне оказалась и съедобная продукция: к примеру, гражданам воспрещается брать с собой кетчуп, майонез и яйца.