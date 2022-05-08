Новгородского активиста "Весны" ночью дважды обыскали, после чего увезли в Москву на допрос

Полиция Великого Новгорода задержала активиста "Весны" Романа Максимова, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

В ночь на 8 мая, по сведениям правозащитников, у молодого человека провели сразу два обыска, после чего его увезли на допрос в Следственный комитет в Москву.

Аналогичным образом силовики поступили и с петербургскими координаторами "Весны" Евгением Затеевым и Валентином Хорошениным, которых таким же образом после обыска, прошедшего днём ранее в Северной столице, доставили в Москву.

В отношении "Весны" возбуждено уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ).

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов