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Статьи 22:07

Предпраздничные обыски

Фото Константина ЛеньковаФото Константина Ленькова

Перед Днем Победы в Петербурге обыскивали активистов движения "Весна". Следственные мероприятия проходили как минимум по двум уголовным делам: по экзотической статье о создании НКО, посягающего на права граждан, и по статье о лжеминировании. Четырех человек отправили в ИВС, еще двоих - на допрос в Москву. 

Новое дело о лжеминировании

Днем 8 мая полицейские пришли к бывшему пресс-секретарю "Весны" Артёму Уйманену и его девушке Камилле Доценко. У них забрали компьютеры, телефон и пленочный фотоаппарат. После двухчасового обыска, задержанных отвезли в отдел полиции в Петроградском районе. Доценко рассказала ЗАКС.Ру, что с ней лишь провели профилактическую беседу.

- [Полицейские] начали "песни петь", что если это не под протокол, то это не считается. Говорить с нами с "открытой душой", спрашивали, какие у нас планы на завтра. Когда Артема увели, ко мне привели женщину [сотрудницу МВД]. Она мне говорила, если я завтра пойду куда-то, то у меня разрушатся отношения с родителями. Говорили, если пойдешь завтра, то это неизвестно как на твоей жизни сложится. Очевидно, "Бессмертный Полк" имеют в виду, - рассказала Доценко.   

По словам девушки, полицейские настоятельно рекомендовали ей не распространяться о деталях обыска, намекая на возможность привлечения к ответственности по делу о лжеминировании. После этого ей дали деньги на такси и отправили домой. Уйманена, допросив, на 48 часов поместили в изолятор временного содержания. Он стал четвертым подозреваемым по новому уголовному делу о ложном сообщении об акте терроризма (ч.2 ст. 207). По версии следователей, фигуранты этого дела могут быть причастны к сообщениям неизвестных о минировании Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Максимальное наказание по данной статье - пять лет лишения свободы.

Накануне вечером в рамках этого же дела силовики заявились в квартиру координаторки фем-проекта "Ребра Евы" Юлии Карпухиной, где кроме нее находилась активистка Дара Щукина. Уже после полуночи девушки в сопровождении полицейских отправились на допрос в Следственный комитет в Петроградском районе. 

Адвокат "Апологии"* Вера Иванова рассказала ЗАКС.Ру, что никаких свидетельств, подтверждающих причастность девушек к "минированию", полицейские не представили. После допроса в статусе подозреваемых их поместили в ИВС. 

По истечению 48 часов с момента задержания девушек могут отпустить, либо им изберут меру пресечения. Защитница опасается, что события будут развиваться по второму варианту. 

Тем же вечером полицейские провели обыск у еще одного петербургского активиста Алексея Безрукова. Сам он находился не дома. На своей странице в Twitter Безруков написал, что по словам полицейских, он проходит свидетелем по уголовному делу, "связанному с терроризмом". Достоверно неизвестно, что именно имеется в виду. 

В ночь на 8 мая полицейские сорвали вечеринку по поводу предстоящего отъезда из России одной из активисток. Проводы проходили в квартире на севере Петербурга. Собралось около 20 человек. Полицию заинтересовала только одна присутствовавшая - участница "Весны" Полина Барабаш, у других лишь забрали телефоны. К пяти утра, когда следственные действия завершились, Барабаш отвезли в СК по Петроградскому району. Она получила статус подозреваемой по делу о лжеминировании (ч. 2 ст. 207 УК)  РАНХиГС. 

Это уже второй раз, когда силовики оказывают давление на активистов по статье о телефонном терроризме. Похожую методику применяли в начале марта за день до анонсированной пацифисткой акции протеста. Тогда полиция заявилась к десяткам активистов, политиков и общественников. Следственные действия также прошли в квартирах муниципальных депутатов. Многие из "фигурантов" дела не были связаны друг с другом, а некоторые и вовсе не знакомы.  Более десяти человек проходят по делу в качестве подозреваемых. Часть из них, опасаясь возможного лишения свободы, покинула Россию. 

Заняты ли полицейские расследованием того дела - не ясно. Как рассказал ЗАКС.Ру один из подозреваемых в "телефонном терроризме", никаких следственных действий не проводится. 

Уголовная командировка в Москву

Задержанных 7 мая участников "Весны" Валентина Хорошенина и Евгения Затеева после обысков отправили из Петербурга в Москву. Там их должны были допросить в Следственном комитете. На следующий день стало известно, что в столицу отправили также сторонника "Весны" из Великого Новгорода Романа Максимова. 

Полицейские искали и федерального координатора движения Богдана Литвина. Обыск с изъятием техники провели в квартире его родителей. Сам Литвин живет не в России.

Поводом для обысков у всех этих людей стало уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). По ней может грозить до двух лет лишения свободы. В свое время дело по этой статье возбуждали в отношении политика Алексея Навального и его соратников по ФБК**.

Интересы задержанных будет представлять правозащитный проект "Первый отдел". 9 мая Басманный районный суд Москвы изберет меру пресечения Хорошенину, Затееву и Максимову. Защитники полагают, что следователи будут просить заключить их под стражу.

- Нам остается только догадываться, с чем связана эта транспортировка. Формально я не знаю, почему их в Москву привезли, но если сопоставить факты и выяснить фактическую причину, по которой они подвергаются уголовному преследованию, я думаю, что данная операция связана с тем, чтобы воспрепятствовать им провести эту акцию, - рассказал ЗАКС.Ру адвокат Дмитрий Захватов.

В "Весне" считают, что давление на участников движения связано с планируемой мирной акцией, которую они хотят провести во время праздничных мероприятий 9 мая. 

 

*"Апология" - признана Минюстом СМИ-иностранным агентом

** ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена. ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Константин Леньков

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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