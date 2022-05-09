Кабмин представил Путину предложения по индексации пособий и пенсий

Правительство представило президенту Владимиру Путину предложения по дополнительной индексации пенсий и социальных пособий, сообщило 9 мая РИА "Новости" со ссылкой на главу Минтруда Антона Котякова.

"Мы направили свои предложения в аппарат правительства, и правительство представило президенту", — заявил Котяков журналистам.

По словам министра, предложенные меры позволят снизить показатель бедности в России. Он указал, что в настоящее время власти рассматривают несколько вариантов параметров индексации.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила о том, что индексация пенсий, социальных выплат и МРОТ пройдет в автоматическом режиме и не потребует от получателей выполнения каких-либо действий.

Фото: pixabay