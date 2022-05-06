В Госдуме анонсировали автоматическую индексацию пенсий

Дополнительная индексация пенсий, социальных выплат и МРОТ состоится в России в автоматическом режиме и не потребует от получателей совершения каких-либо действий, заявила в беседе с телеканалом "Москва 24" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По словам депутата, точный размер выплат пока не определен. "Обсуждается в размере от 8 до 10 %. Предположительно, это будет 9 %", — допустила она.

При этом Бессараб заверила, что писать заявления для индексации выплат гражданам не придется. "Сегодня Пенсионный фонд обладает цифровыми возможностями не собирать дополнительно какие-то заявления. Все будет произведено в автоматическом режиме", — заявила депутат.

Ранее президент Владимир Путин анонсировал индексацию пенсий, выступая в Таврическом дворце. Позже появились сведения о возможности повышения прожиточного минимума и МРОТ.