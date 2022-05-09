Путин объявил, что России не оставили шанса на мирное урегулирование ситуации на Донбассе

Президент Владимир Путин выразил 9 мая мнение, что спецоперация на Украине выполняется и ее результаты будут достигнуты. Своими мыслями на этот счет он поделился в ходе встречи с Артемом Жогой, отцом погибшего на Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Заодно Путин объявил, что Россия бы воспользовалась возможностью решить ситуацию на Донбассе мирными средствами, но ей не предоставили такой возможности. "Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто", — приводит слова президента ТАСС.

Также Путин заявил, что "ребята воюют мужественно, героически, профессионально". "Все намеченные планы выполняются, — добавил он. — Результат будет достигнут — на этот счет никаких нет сомнений".

Ранее в своей речи на Красной площади Путин охарактеризовал спецоперацию на Украине как "упреждающий отпор агрессии".