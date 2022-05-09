ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 14:46

Путин объявил, что России не оставили шанса на мирное урегулирование ситуации на Донбассе

фото ЗакС политика Путин объявил, что России не оставили шанса на мирное урегулирование ситуации на Донбассе

Президент Владимир Путин выразил 9 мая мнение, что спецоперация на Украине выполняется и ее результаты будут достигнуты. Своими мыслями на этот счет он поделился в ходе встречи с Артемом Жогой, отцом погибшего на Донбассе командира батальона "Спарта" Владимира Жоги.

Заодно Путин объявил, что Россия бы воспользовалась возможностью решить ситуацию на Донбассе мирными средствами, но ей не предоставили такой возможности. "Если бы был хоть один шанс решить эту проблему другими, мирными средствами, мы, конечно, этот шанс бы использовали. Но нам этого шанса не оставили, не дали просто", — приводит слова президента ТАСС.

Также Путин  заявил, что "ребята воюют мужественно, героически, профессионально". "Все намеченные планы выполняются, — добавил он. — Результат будет достигнут — на этот счет никаких нет сомнений".

Ранее в своей речи на Красной площади Путин охарактеризовал спецоперацию на Украине как "упреждающий отпор агрессии".


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама