ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:24

Беглов в ватнике участвует в шествии "Бессмертного полка"

фото ЗакС политика Беглов в ватнике участвует в шествии "Бессмертного полка"

Губернатор Александр Беглов принял участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту 9 мая. На мероприятие градоначальник пришел в ватнике цвета хаки с георгиевской ленточкой, в руках он понес портрет своего отца Дмитрия Беглова.

Компанию главе города составил спикер Заксобрания Александр Бельский. Ранее Смольный распространил от лица обоих поздравление петербуржцев с Днем Победы, в котором, среди прочего, говорилось о сплочении россиян вокруг политического курса, проводимого президентом Владимиром Путиным.

Сам Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Москвы. С собой он нес портрет своего отца-фронтовика.

В 2020 и 2021 годах шествия "Бессмертного полка" не проводились в обычном режиме из-за пандемии коронавируса, вместо этого акции проходили онлайн. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году, с тех пор она приняла общероссийский масштаб.

Фото: Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама