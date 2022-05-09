Беглов в ватнике участвует в шествии "Бессмертного полка"

Губернатор Александр Беглов принял участие в шествии "Бессмертного полка" по Невскому проспекту 9 мая. На мероприятие градоначальник пришел в ватнике цвета хаки с георгиевской ленточкой, в руках он понес портрет своего отца Дмитрия Беглова.

Компанию главе города составил спикер Заксобрания Александр Бельский. Ранее Смольный распространил от лица обоих поздравление петербуржцев с Днем Победы, в котором, среди прочего, говорилось о сплочении россиян вокруг политического курса, проводимого президентом Владимиром Путиным.

Сам Путин принял участие в шествии "Бессмертного полка" в центре Москвы. С собой он нес портрет своего отца-фронтовика.

В 2020 и 2021 годах шествия "Бессмертного полка" не проводились в обычном режиме из-за пандемии коронавируса, вместо этого акции проходили онлайн. Впервые акция состоялась в Томске в 2012 году, с тех пор она приняла общероссийский масштаб.

Фото: Константин Леньков