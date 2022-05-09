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Новости 17:29

Суд в Москве продлил сроки задержания двоим активистам "Весны"

фото ЗакС политика Суд в Москве продлил сроки задержания двоим активистам "Весны"

Басманный суд Москвы продлил 9 мая сроки задержания для двоих активистов движения "Весна", сообщил в своем Telegram-канале правозащитный проект "Первый отдел". Евгений Затеев и Валентин Хорошенин остаются задержанными до 12 мая, следующее заседание суда назначено на 11 мая.

Ранее следствие запросило для обоих активистов меру пресечения в виде запрета определенных действий, включая запрет на выход из квартиры с 00:00 до 23:59. Суд, однако же, продлил срок задержания. Как сообщили в "Первом отделе", адвокаты опасаются, что это может быть связано с желанием добавить в дело еще одно обвинение или же запросить в качестве меры пресечения арест.

Затеев и Хорошенин были задержаны в Петербурге 7 мая, после чего переправлены в Москву. Причиной послужило заведенное уголовное дело по статье о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). Активистам грозит по ней штраф до 120 тысяч рублей или же лишение свободы на срок до двух лет.

Более подробно о задержаниях активистов перед 9 Мая читайте в статье ЗАКС.Ру.


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