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Новости 11:02

Администрации RuTube "польстила" хакерская атака в День Победы

фото ЗакС политика Администрации RuTube "польстила" хакерская атака в День Победы

Хакерская атака на сайт российского видеохостинга RuTube, имевшая место ранним утром 9 мая, оказалась, по оценкам его администрации, наиболее мощной в истории проекта. Тем не менее представители сервиса делают из произошедшего и приятные для себя выводы.

"При всей серьёзности ситуации это не может не льстить: кто-то изо всех сил пытался помешать нам провести трансляцию главного события сегодняшнего дня – Парада Победы", - говорится в Telegram-канале сервиса.

Сайт RuTube недоступен более суток, однако его пресс-служба уверяет, что непоправимой ситуация не является: например, исходный код, вопреки появившимся слухам, никуда не делся.

"Сейчас идет процесс по восстановлению сегментов файловой системы удаленных сред и баз на части серверов", - пояснили в RuTube.

Из официальных сообщений, исходящих от сотрудников видеохостинга, следует, что инженеры в обозримом будущем помогут им "в очередной раз победить".


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