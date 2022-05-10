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Губернатор Кировской области объявил о сложении полномочий

фото ЗакС политика Губернатор Кировской области объявил о сложении полномочий

Днем 10 мая вскоре после объявления об отставке губернатора Томской области Сергея Жвачкин с аналогичным обращением выступил глава Кировской области Игорь Васильев.

"Вместе нам удалось добиться высоких результатов: в регионе появились новые детские сады и школы, мы создали все условия для развития дополнительного образования. Мы создали прочную основу для дальнейшего развития системы здравоохранения", - подытожил он в своей группе "ВКонтакте".

В отличие от Жвачкина Васильв более определенно высказался о своем будущем: он намерен работать, помогая своему региону, в качестве чиновника на федеральном уровне.

Игоря Васильева избрали губернатором Кировской области в сентябре 2017 года, на этом посту он сменил арестованного по делу о коррупции Никиту Белых, год проработав с приставкой "врио". В 2000-х годах Васильев  был сенатором от республики Коми, а в 2010-х работал в Счетной палате и возглавлял Росреестр.


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