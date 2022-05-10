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Муниципал 16:07

На петербургского мундепа составили протокол о дискредитации армии

фото ЗакС политика На петербургского мундепа составили протокол о дискредитации армии

Депутат петербургского МО "№15" Сергей Самусев, задержанный накануне во время официального празднования Дня Победы, опубликовал на своей странице "ВКонтакте" протокол, который на него составили полицейские. Активисту вменяют статью 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных Сил). Основанием для возбуждения дела, как следует из документа, стало то, что Самусев вышел в центр города с портретом узника фашистских лагерей Бориса Романченко, погибшего, по сообщениям СМИ, в марте нынешнего года в Харькове.

Полицейские утверждают, что мундеп с портретом Романченко участвовал в пацифистской акции. Самусев же настаивает на том, что направлялся на акцию "Бессмертный полк", куда его не пропустили, и искал возможность еще раз попытаться примкнуть к колонне людей с портретами.

фото: Сергей Самусев / ВКонтакте


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