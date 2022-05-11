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Новости 10:15

На повязавшую на столб зелёную ленточку петербурженку силовики составили сразу два протокола

фото ЗакС политика На повязавшую на столб зелёную ленточку петербурженку силовики составили сразу два протокола

В Петербурге полицейские задержали местную жительницу Татьяну Левичеву: поводом для внимания правоохранителей послужила зелёная ленточка, которую девушка повязала на столб, пишет "ОВД-Инфо"*. 

Изначально Левичевой не давали возможности воспользоваться телефоном. К ней выезжал адвокат Сергей Подольский.

В итоге на девушку составили сразу два административных протокола — о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП) и о дискредитации российской армии (20.3.3. КоАП).

Правозащитники отметили, что силовики по-прежнему держат Левичеву в отделе, ссылаясь на приезд следователя.

Напомним, в конце апреля петербуржец Юрий Носов получил на руки протокол о дискредитации армии из-за повязанной на куртку зелёной ленточки.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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