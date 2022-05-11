ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 10:21

МВД объявило в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

фото ЗакС политика МВД объявило в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова: соответствующая информация появилась в базе силового ведомства.

В конце апреля Следственный комитет возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за того, что он якобы опорочил честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Аскеров, по последним данным, находится за пределами России. Он выступал с заявлениями, в которых критически отзывался о военной "спецоперации", которую РФ ведёт на Украине начиная с 24 февраля.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама