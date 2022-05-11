МВД объявило в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова: соответствующая информация появилась в базе силового ведомства.

В конце апреля Следственный комитет возбудил в отношении Аскерова уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ) из-за того, что он якобы опорочил честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Аскеров, по последним данным, находится за пределами России. Он выступал с заявлениями, в которых критически отзывался о военной "спецоперации", которую РФ ведёт на Украине начиная с 24 февраля.