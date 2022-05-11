В Петербурге задержали активиста Бориса Романова

Полицейские пришли с обыском к члену мониторинговой группы Правозащитного совета Петербурга Борису Романову 10 мая, сообщил ЗАКС.Ру депутат МО № 15 Сергей Самусев. Сейчас Романов находится в изоляторе временного содержания на Захарьевской улице.

С чем именно связаны следственные действия, неизвестно. Самусев предположил, что внимание силовиков может быть вызвано пацифистской позицией активиста. По словам "яблочника" Юрия Багрова, обыски также прошли в квартире матери Романова.

Напомним, перед празднованием Дня Победы полиция задержала несколько человек, выступающих за мир. Среди них фем-активистки Юлия Карпухина, Дара Щукина и Паладдя Башурова (Полина Титова), а также участница движения "Весна" Полина Барабаш и бывший пресс-секретарь движения Артем Уйманен.

Их задержали и поместили в ИВС по делу о лжеминировании инфраструктурных объектов (ч. 2 ст. 207 УК). После двух суток под стражей их выпустили с обязательством о явке.

Кроме того, до праздника по делу о создании НКО, посягающего на права граждан, (ст. 239 УК), задержали членов петербургской "Весны" Валентина Хорошенина и Евгения Затеева. Меру пресечения им изберут в Басманном районном суде Москвы 11 мая.

Константин Леньков