Дети военнослужащих смогут поступать в вузы по квотам с этого года

Квоты в размере 10% на прием в вузы абитуриентов из числе детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, заработают уже в этом году, сообщило Минобрнауки 11 мая на своем сайте. Таким образом ведомство выполнит указ президента Владимира Путина, подписанный двумя днями ранее.

"Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ Президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года", — говорится в заявлении министерства.

Квоты устанавливаются на программы бакалавриата и специалитета. Дети погибших и раненых будут зачисляться без прохождения экзаменов, за исключением дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности. В течение месяца Минобрнауки подготовит методические рекомендации по приему детей военнослужащих и сотрудников других госорганов в вузы и распространит их в учебных заведениях.

Согласно информации ведомства, общий объем установленных контрольных цифр приема в 2022 году вузы составляет 588 044 мест. Таким образом, по квоте на бюджет смогут поступить до 58 тысяч детей военнослужащих.