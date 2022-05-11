ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:59

Дети военнослужащих смогут поступать в вузы по квотам с этого года

фото ЗакС политика Дети военнослужащих смогут поступать в вузы по квотам с этого года

Квоты в размере 10% на прием в вузы абитуриентов из числе детей военнослужащих, участвующих в спецоперации на Украине, заработают уже в этом году, сообщило Минобрнауки 11 мая на своем сайте. Таким образом ведомство выполнит указ президента Владимира Путина, подписанный двумя днями ранее.

"Правила приема для детей военнослужащих начнут работать с предстоящего учебного года. Указ Президента РФ распространяется на все российские вузы. Приемная кампания стартует не позднее 20 июня 2022 года", — говорится в заявлении министерства.

Квоты устанавливаются на программы бакалавриата и специалитета. Дети погибших и раненых будут зачисляться без прохождения экзаменов, за исключением дополнительных испытаний творческой и профессиональной направленности. В течение месяца Минобрнауки подготовит методические рекомендации по приему детей военнослужащих и сотрудников других госорганов в вузы и распространит их в учебных заведениях.

Согласно информации ведомства, общий объем установленных контрольных цифр приема в 2022 году вузы составляет 588 044 мест. Таким образом, по квоте на бюджет смогут поступить до 58 тысяч детей военнослужащих.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама