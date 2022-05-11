Политик Илья Яшин получил на руки сразу четыре протокола о дискредитации армии

Столичный оппозиционный политик, депутат "Красносельского" Илья Яшин известил о получении сразу четырёх административных протоколов о дискредитации российской армии. Заседание по всем делам состоится 25 мая в Тушинском суде Москвы.

В перспективе Яшину может грозить крупный штраф, а также, предположительно, уголовное преследование за неоднократное привлечение по статье о дискредитации войск РФ.

"Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь", - написал оппозиционер у себя в Telegram-канале.

Напомним, что Яшин уже проходит свидетелем по уголовному делу о фейках про ВС РФ.