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Новости 13:12

Политик Илья Яшин получил на руки сразу четыре протокола о дискредитации армии

фото ЗакС политика Политик Илья Яшин получил на руки сразу четыре протокола о дискредитации армии

Столичный оппозиционный политик, депутат "Красносельского" Илья Яшин известил о получении сразу четырёх административных протоколов о дискредитации российской армии. Заседание по всем делам состоится 25 мая в Тушинском суде Москвы.

В перспективе Яшину может грозить крупный штраф, а также, предположительно, уголовное преследование за неоднократное привлечение по статье о дискредитации войск РФ.

"Что ж, позиция моя простая. Бегать и прятаться ни от кого не буду, от слов своих не откажусь", - написал оппозиционер у себя в Telegram-канале.

Напомним, что Яшин уже проходит свидетелем по уголовному делу о фейках про ВС РФ.


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