"Макдоналдс" может вернуться в Россию под новым брендом

Сеть ресторанов быстрого питания "Макдоналдс" может заработать в России под новым брендом, сообщили 11 мая "Известия" со ссылкой на осведомленные источники на продовольственном рынке.

"Компания намерена спасти уже вложенные в РФ средства, которые пошли на развитие сети ресторанов. Поэтому логично, что предприятие сейчас ищет способ, как именно это сделать", — цитирует издание слова своего собеседника.

По словам одного из источников "Известий", в настоящее время компания не приняла окончательного решения о возвращении в Россию. В то же время этот вопрос "пора решать", учитывая, что до начала спецоперации на территории России насчитывалось приблизительно 800 точек "Макдоналдса".

В свою очередь, президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров выразил мнение, что "Макдоналдс" сможет работать в России с прибылью даже после смены названия. По его мнению, это связано с тем, что за время работы в России компания создала сеть точек притяжения покупателей.

Рестораны "Макдоналдс" закрылись в России в середине марта на фоне спецоперации на Украине. При этом компания сообщила, что сотрудники продолжат получать зарплату.