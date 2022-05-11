"Подобные судьбоносные решения должны быть абсолютно легитимными": Песков о будущем Херсонской области

В ходе своего ежедневного пресс-брифинга кремлёвский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал намерение нынешнего руководства Херсонской области Украины обратиться к Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав РФ.

Как и многие другие чиновники, высказывающие своё мнение о присоединении того или иного региона к России, Песков заявил, что точку в вопросе должны поставить жители обозначенной украинской области.

- Определять свою судьбу должны жители Херсонской области. И, конечно, это вопрос, который должен быть чётко и тщательно выверен и оценён юристами и правовиками. Потому что, конечно, подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно чёткую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом, - высказался по вопросу Песков.

О намерении подготовить обращение о примыкании украинского Херсона к РФ на имя Путина сообщил замглавы областной военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.