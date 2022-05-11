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Новости 16:19

Суд в Москве избрал запрет определённых действий для активиста петербургской "Весны" Затеева

фото ЗакС политика Суд в Москве избрал запрет определённых действий для активиста петербургской "Весны" Затеева

Басманный суд Москвы избрал для активиста петербургской "Весны" Евгения Затеева меру пресечения в виде запрета определённых действий, пишет "Первый отдел" в Telegram-канале.

Разбирательства проходят в рамках уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан (ч. 3 ст. 239 УК).

Как итог, суд запретил Затееву в срок до 6 июля выходить из дома с 20:00 до 08:00, пользоваться интернетом, общаться со свидетелями по данному делу и другими подозреваемыми, а также посещать собрания "Весны". Отбывать меру пресечения активист будет дома в Петербурге.

Процесс сделали закрытым, однако несмотря на это, перед началом заседания в зал пустили журналиста НТВ, который поинтересовался у Затеева, зачем он "готовил провокацию".

Напомним, что кроме Затеева по делу о создании НКО, посягающей на права граждан, проходят также ещё четверо участников "Весны". Более подробно о задержаниях активистов перед 9 мая - читайте в материале ЗАКС.Ру.


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