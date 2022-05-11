Путин подписал указ об увольнении замдиректора ФСИН Балана

Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Балана с поста замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний. Документ доступен на портале правовой информации.

В должности Балан пробыл недолго, заняв кресло замглавы ведомства в апреле 2019 года.

На сайте ФСИН сообщается, что управленец имеет орденом Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.

Президентский указ обрёл легитимную силу с момента подписания, то есть с 11 мая.

Отметим, что в числе редких заявлений, которые успел сделать Балан, было предложение привлекать заключённых к работам по восстановлению лесных массивов.