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Новости 16:42

Путин подписал указ об увольнении замдиректора ФСИН Балана

фото ЗакС политика Путин подписал указ об увольнении замдиректора ФСИН Балана

Владимир Путин подписал указ об увольнении Валерия Балана с поста замруководителя Федеральной службы исполнения наказаний. Документ доступен на портале правовой информации.

В должности Балан пробыл недолго, заняв кресло замглавы ведомства в апреле 2019 года.

На сайте ФСИН сообщается, что управленец имеет орденом Мужества, медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II и I степени.

Президентский указ обрёл легитимную силу с момента подписания, то есть с 11 мая.

Отметим, что в числе редких заявлений, которые успел сделать Балан, было предложение привлекать заключённых к работам по восстановлению лесных массивов.


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