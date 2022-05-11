Суд прекратил "митинговое" дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции 6 марта

Красносельский райсуд Петербурга не нашёл состава административного правонарушения в деле местной жительницы Екатерины Архангельской, задержанной на пацифистской акции 6 марта: её дело прекращено, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

В отношении девушки был составлен протокол по статье об организации массового пребывания граждан в публичных местах, повлекшего нарушение порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Интересы Архангельской представлял адвокат Никита Сорокин.

Добавим, что в конце апреля Горсуд Петербурга также встал на сторону участницы мирной акции 6 марта, отменив ей штраф по аналогичной статье 20.2.2 КоАП.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов