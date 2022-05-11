ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:51

Суд прекратил "митинговое" дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции 6 марта

фото ЗакС политика Суд прекратил "митинговое" дело петербурженки, задержанной на пацифистской акции 6 марта

Красносельский райсуд Петербурга не нашёл состава административного правонарушения в деле местной жительницы Екатерины Архангельской, задержанной на пацифистской акции 6 марта: её дело прекращено, уведомляет "ОВД-Инфо"*.

В отношении девушки был составлен протокол по статье об организации массового пребывания граждан в публичных местах, повлекшего нарушение порядка (ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП).

Интересы Архангельской представлял адвокат Никита Сорокин.

Добавим, что в конце апреля Горсуд Петербурга также встал на сторону участницы мирной акции 6 марта, отменив ей штраф по аналогичной статье 20.2.2 КоАП.

*Минюст РФ внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама