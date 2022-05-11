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Новости 17:08

Ивановские активисты потратили личные 100 тысяч рублей на раздачу горожанам книг Оруэлла

фото ЗакС политика Ивановские активисты потратили личные 100 тысяч рублей на раздачу горожанам книг Оруэлла

Активисты из Иваново — юристка Анастасия Руденко и предприниматель Дмитрий Силин — потратили личные 100 тысяч рублей на покупку и последующую бесплатную раздачу гражданам книг, делится "7х7" в своём Telegram-канале.

Речь идёт о антиутопиях Джорджа Оруэлла "1984" и "Скотный двор" (всего приобретено свыше 600 изданий). Кроме книг британского литератора, жителям Иваново вручали также отечественную литературу, — роман Льва Толстого "Хаджи-Мурат". 11 мая благотворительно-просветительская акция была проведена активистами в последний раз.

"Всё хорошее должно заканчиваться, иначе теряет свою ценность. Пока мы не планируем новых акций, нам нужно немного отдыха", — поделилась Руденко в разговоре с "7х7".

Добавим, что после того, как Силин начал раздавать книги Оруэлла, в его отношении завели дело о дискредитации российской армии.

Фото: «7х7» / Telegram


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