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Суд оштрафовал петербурженку за песню и новости об Украине из окна

фото ЗакС политика Суд оштрафовал петербурженку за песню и новости об Украине из окна

Кировский районный суд рассмотрел административное дело Ирины Кустовой, обвинявшейся в в дискредитации российской армии (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ), сообщила 11 мая объединенная пресс-служба судов.

По версии следствия, днем 9 мая Кустова установила колонку в открытом окне своей квартиры на Дачном проспекте и включила аудиозапись, якобы дискредитирующую действия Вооруженных сил РФ на Украине. Согласно заявлению судебной пресс-службы, перечисленные действия горожанка совершила "умышленно, в целях выражения личного мнения о специальной военной операции".

Как уточнил портал "Пермь 36,6", Кустова включила песню Владимира Высоцкого "Солдаты группы "Центр"" и аудиозапись о российских солдатах на Украине. Издание опубликовало видео задержания петербурженки с полицейским, забравшимся на балкон второго этажа и выламывающим дверь в помещение.

Как сообщила Кустова суду, она "не открывала дверь сотрудникам полиции, поскольку полагала, что это сосед в алкогольном опьянении". При этом она уточнила, что не знала об административной ответственности за дискредитацию армии, а включенную через колонку запись нашла в интернете и включила, ожидая услышать военные песни. Вместо этого "в видео оказалась запись, порочащая достоинство и честь наших солдат", которую Кустова не выключила, "поскольку растерялась и решила послушать сведения не соответствующие действительности".

Суд выслушал доводы петербурженки и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Ранее Приморский райсуд прекратил административное производство по делу пикетчика Александра Шерченкова, который вышел с плакатом о "не томатном соке".


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