ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:35

Суд в Петербурге прекратил дело пикетчика с плакатом о "не томатном соке"

фото ЗакС политика Суд в Петербурге прекратил дело пикетчика с плакатом о "не томатном соке"

Приморский райсуд Петербурга прекратил производство по административному делу Александра Шерченкова, сообщила 11 мая объединенная пресс-служба судов. Мужчину обвиняли в дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) посредством пикетирования.

Как следовало из материалов дела, вечером 15 апреля Шерченков встал с плакатом у дома № 18А по улице Ильюшина. На листе бумаги виднелись надписи "[Пацифистский] пикет" и "Не томатный сок". Составители протокола усмотрели в надписях дискредитацию российской армии, подрыв ее авторитета и порчу имиджа.

Суд, однако же, с подобной характеристикой действий активиста не согласился и прекратил рассмотрение дела за отсутствием состава правонарушения.

В начале мая Шерченков был дважды за сутки задержан полицией за проведение пикетов с пацифистскими плакатами.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама