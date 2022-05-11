Суд в Петербурге прекратил дело пикетчика с плакатом о "не томатном соке"

Приморский райсуд Петербурга прекратил производство по административному делу Александра Шерченкова, сообщила 11 мая объединенная пресс-служба судов. Мужчину обвиняли в дискредитации Вооруженных сил (ч.1 ст.20.3.3 КоАП РФ) посредством пикетирования.

Как следовало из материалов дела, вечером 15 апреля Шерченков встал с плакатом у дома № 18А по улице Ильюшина. На листе бумаги виднелись надписи "[Пацифистский] пикет" и "Не томатный сок". Составители протокола усмотрели в надписях дискредитацию российской армии, подрыв ее авторитета и порчу имиджа.

Суд, однако же, с подобной характеристикой действий активиста не согласился и прекратил рассмотрение дела за отсутствием состава правонарушения.

В начале мая Шерченков был дважды за сутки задержан полицией за проведение пикетов с пацифистскими плакатами.