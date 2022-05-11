Осуждённый за взятку экс-министр экономического развития Улюкаев выйдет по УДО 12 мая

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев выйдет на свободу в четверг, 12 мая: ни прокуратура, ни ФСИН не стали оспаривать судебное решение об условно-досрочном освобождении экс-чиновника, пишет "Интерфакс".

О том, что Улюкаев может покинуть стены колонии, в которой отбывает срок, уже в ближайшее время, стало известно 29 апреля: тогда суд удовлетворил соответствующее ходатайство.

Напомним, экс-главу Минэкономразвития задержали 14 ноября 2016 года по подозрению в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина за содействие компании в покупке акций "Башнефти". На следующий день его поместили под домашний арест, а Владимир Путин освободил его от должности министра. В конце декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей.