Акцию по списанию пеней продлили на месяц

Фонд капремонта заявил о продлении акции "Заплати долг — и живи без пени" до 20 июня, сообщила в среду пресс-служба жилищного комитета. Подобное решение чиновники объяснили "большим количеством обращений собственников", рассчитывающих избавиться от дополнительной задолженности.

"Решение о продлении акции — это шаг навстречу петербуржцам. Мы видим, что горожане проявляют интерес, вносят платежи по очень внушительным задолженностям. Этот тренд нужно поддержать", — заявили в фонде капремонта.

Акция предполагает возможность для петербуржцев с долгами по взносам за капремонт избавиться от необходимости выплачивать начисленные по ним пени. Согласно обновленным условиям, для этого следует погасить задолженность и оплатить квитанции за апрель, май и июнь. Сделать это нужно до 20 июня, после чего следует написать заявление о списании пени по специальной форме и передать в Фонд вместе с копиями квитанций.

"После проверки выполнения условий и положительного решения о списании сумма пени в квитанции за август 2022 года будет равна нулю", — обещают в жилкоме.

Изначально акция должна была продлиться до 20 мая. О ее старте стало известно в конце апреля.

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