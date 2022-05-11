Новым руководителем Росстата назначен Игорь Галкин

Руководить Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстатом) будет Сергей Галкин, который ранее занимал пост замглавы Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, информирует Telegram-канал правительства РФ.

Главой Росстата до недавних пор был Павел Малков: накануне, 10 мая, Владимир Путин делегировал его в Рязанскую область, сделав врио губернатора региона. Предыдущий областной руководитель Николай Любимов расстался с должностью на фоне очередной волны "губернаторопада".

Игорь Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. Является выпускником Финансовой академии при правительстве РФ. По окончании учёбы работал в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.