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Новости 18:16

Новым руководителем Росстата назначен Игорь Галкин

фото ЗакС политика Новым руководителем Росстата назначен Игорь Галкин

Руководить Федеральной службой государственной статистики РФ (Росстатом) будет Сергей Галкин, который ранее занимал пост замглавы Минэкономразвития. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, информирует Telegram-канал правительства РФ.

Главой Росстата до недавних пор был Павел Малков: накануне, 10 мая, Владимир Путин делегировал его в Рязанскую область, сделав врио губернатора региона. Предыдущий областной руководитель Николай Любимов расстался с должностью на фоне очередной волны "губернаторопада". 

Игорь Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. Является выпускником Финансовой академии при правительстве РФ. По окончании учёбы работал в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях.


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