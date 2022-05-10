В России продолжается новый "губернаторопад": увольняются главы Саратовской области и Марий Эл

Еще трое глав регионов 10 мая определились со своим ближайшим будущим. Губернатор Рязанской области Николай Любимов, посчитав, что до выборов осталось немного времени, заявил, что не будет выдвигаться на второй срок.

"Благодарен своей команде за эффективную работу, каждому рязанцу — за помощь и конструктивную критику", - написал он на своей странице "ВКонтакте".

В свою очередь, губернатор Саратовской области Валерий Радаев, руководивший регионом последние десять лет, решил уйти с должности прямо сейчас.

"Планирую сосредоточиться на другом направлении работы", - гласит его заявление, опубликованное в официальном Telegram-канале областной администрации.

Примеру Радаева последовал глава республики Марий Эл Александр Евстифеев, занимающий должность с осени 2017 года. Он обратился к президенту с прошением об отставке "в связи с истечением срока полномочий".

Ранее во вторник о своей отставке объявили губернатор Томской области Сергей Жвачкин и губернатор Кировской области Игорь Васильев. Последний рассчитывает в дальнейшем помогать своему региону в статусе федерального чиновника.

фото: Валерий Радаев / ВКонтакте