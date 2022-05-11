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Новости 19:41

Росавиация приостановила публикацию сведений об авиаперевозках

фото ЗакС политика Росавиация приостановила публикацию сведений об авиаперевозках

Росавиация временно прекратила предоставлять статистику по пассажиропотоку отечественных авиакомпаний и аэропортов, сообщило 11 мая РИА "Новости" со ссылкой на представителя ведомства.

До этого статистика выпускалась ежемесячно, в последний раз — в марте по результатам февраля, отмечает информагентство. С тех пор выпуск данных приостановлен.

"Публикация статистических данных временно приостановлена", — заявила представительница Росавиации, не указав при этом причину такого решения.

С начала спецоперации на Украине Росавиация регулярно обновляет запрет на перелеты в 11 аэропортов в центральной и южной частях России. В конце апреля ведомство отдельно указало авиакомпаниям на недопустимость "необоснованного роста стоимости билетов".

Фото: pixabay


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