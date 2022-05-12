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Новости 10:36

Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев покинул стены колонии строгого режима

фото ЗакС политика Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев покинул стены колонии строгого режима

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывавший срок по коррупционному делу, вышел по УДО, передаёт ТАСС.

Он покинул стены исправительной колонии строгого режима № 1 в Тверской области, где провёл порядка пяти лет из восьми назначенных.

О том, что Улюкаев может выйти досрочно уже в ближайшее время, стало известно 29 апреля: тогда суд удовлетворил ходатайство об УДО.

Напомним, экс-руководителя Минэкономразвития задержали в середине ноября 2016 года по подозрению в получении взятки от главы "Роснефти" Игоря Сечина за содействие компании в покупке акций "Башнефти". На следующий день его поместили под домашний арест, а Владимир Путин освободил его от должности министра. В конце декабря 2017 года Замоскворецкий суд Москвы приговорил Улюкаева к восьми годам колонии строгого режима и штрафу в размере более 130 млн рублей.


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