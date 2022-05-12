ВС РФ не стал рассматривать кассационную жалобу Навального на приговор по делу о клевете на ветерана

Верховный суд РФ отказался рассматривать кассационную жалобу оппозиционера Алексея Навального на приговор по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, информирует пресс-служба ВС РФ.

В декабре 2021 года, напомним, политик выплатил 850 тысяч рублей штрафа, назначенного ему в рамках данного разбирательства.

Приговор по обозначенному делу был оглашён в феврале прошлого года: Навального признали виновным по статье о клевете (ст. 128.1 УК РФ). Процесс был связано с твитом, в котором оппозиционер негативно высказался о людях, которые снялись в ролике-агитации за поправки к Конституции. Защита Навального настаивала, что конкретно о персоне ветерана Игната Артеменко он не говорил.