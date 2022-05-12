"Лукойл" договорился о покупке российской "дочки" Shell

Энергетическая компания "Лукойл" объявила через свою пресс-службу о приобретении полного пакета акций ООО "Шелл Нефть", являющегося российской "дочкой" компании Shell. Под контроль "Лукойла" попадут 411 автозаправочных станций, расположенных главным образом в европейской части России, а также завод в Тверской области. Для завершения сделки сторонам осталось заручиться согласием ФАС.

"Нашим ключевым приоритетом является благополучие наших сотрудников. В рамках данной сделки более 350 работников ООО "Шелл Нефть" сохранят трудовые отношения с новым собственником", - прокомментировал соглашение представитель Shell Хайберт Вигевено.

На прошлой неделе сообщалось о приостановке работы автозаправочных станций Shell в России по причине скорой передачи сети новому владельцу. В качестве наиболее вероятного покупателя российской дочерней компании назывался именно "Лукойл".