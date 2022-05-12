ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 13:27

Двадцать иностранных компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок газа

фото ЗакС политика Двадцать иностранных компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок газа

Количество иностранных компаний, которые открыли счета в "Газпромбанке" для того, чтобы покупать российский газ, увеличилось до 20: в конце апреля их было всего 10, пишет Bloomberg.

"В общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а ещё 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия", — поделился с информагентством осведомлённый источник. Какие страны открыли счета, не конкретизируется.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, которого цитирует Bloomberg, основные европейские импортёры газа уже открыли счета в "Газпромбанке". Топливо уже приобрёл один из крупнейших покупателей в Германии, добавил Драги.

Напомним, что ранее о принципиальном нежелании рассчитываться с Россией за газ рублями заявляли официальные лица из Чехии, Финляндии, Австрии и той же Германии. Тема актуализировалась после того, как российский президент подписал указ, согласно которому так называемые "недружественные государства" открывали счета в российских банках и платили за углеводороды в российской же валюте.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама