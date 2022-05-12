Двадцать иностранных компаний открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты поставок газа

Количество иностранных компаний, которые открыли счета в "Газпромбанке" для того, чтобы покупать российский газ, увеличилось до 20: в конце апреля их было всего 10, пишет Bloomberg.

"В общей сложности двадцать европейских компаний открыли счета, а ещё 14 клиентов запросили документы, необходимые для их открытия", — поделился с информагентством осведомлённый источник. Какие страны открыли счета, не конкретизируется.

По словам премьер-министра Италии Марио Драги, которого цитирует Bloomberg, основные европейские импортёры газа уже открыли счета в "Газпромбанке". Топливо уже приобрёл один из крупнейших покупателей в Германии, добавил Драги.

Напомним, что ранее о принципиальном нежелании рассчитываться с Россией за газ рублями заявляли официальные лица из Чехии, Финляндии, Австрии и той же Германии. Тема актуализировалась после того, как российский президент подписал указ, согласно которому так называемые "недружественные государства" открывали счета в российских банках и платили за углеводороды в российской же валюте.