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Новости 13:27

Беглов заявил, что действия российских войск на Украине сказываются на призыве в Петербурге

фото ЗакС политика Беглов заявил, что действия российских войск на Украине сказываются на призыве в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов отметил, что весенний призыв в армию в городе проходит "организованно". Выступая 12 мая на расширенном заседании призывной комиссии, градоначальник отметил, что влияние на это оказывает " успешное выполнение Вооружёнными Силами и другими силовыми ведомствами задач специальной военной операции", сообщили в Смольном.

"Профессионализм, героические поступки офицеров и контрактников вызывают гордость у россиян. Специальную военную операцию поддерживает подавляющее большинство граждан. Мы видим у многих призывников стремление с честью выполнить воинский долг, освоить воинскую специальность, заслужить высокое звание защитника Отечества", - сказал Беглов.

Вместе с тем губернатор отметил, что необходимо организовать широкое информационное сопровождение призывных мероприятий и напомнил, что уклонистов будет помогать искать полиция.

Напомним, перед стартом призывной кампании и.о. военного комиссара Петербурга Олег Мазурин признался, что мероприятия будут проходить в сложной обстановке. По его словам, в отношении России ведется "информационно-психологическая война с использованием огромного потока фейков".


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