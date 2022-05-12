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Новости 13:42

Суд закрыл одно из дел петербурженки, повесившей зеленую ленту на памятник в Сосновке

фото ЗакС политика Суд закрыл одно из дел петербурженки, повесившей зеленую ленту на памятник в Сосновке

Выборгский районный суд Петербурга прекратил производство по делу о дискредитации армии, которое возбудили в отношении Татьяны Левичевой, повесившей зеленую ленту в парке Сосновка. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Среди прочего, в полицейском протоколе указывалось, что зеленая ленточка, закрепленная на памятнике военным дрессировщикам и служебным собакам Ленинградского фронта якобы служит одним из символов украинских националистов. Правоохранители также зафиксировали, что Левичева наклеила на памятник стикер с надписью "Миру мир". Суд, со своей стороны, не усмотрел в материалах дела состава правонарушения.

Напомним, что в связи с тем же инцидентом на Левичеву также завели административное дело о мелком хулиганстве.


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