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Новости 13:53

В Череповце задержали подростков, бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью

фото ЗакС политика В Череповце задержали подростков, бросивших в военкомат бутылки с зажигательной смесью

Мэр Череповца Вадим Германов сообщил в своем Telegram-канале о задержании двух 16-летних молодых людей, которые попытались поджечь здание военкомата, бросив в него бутылки с "коктейлями Молотова". Их нашли полицейские совместно с сотрудниками ФСБ.

"Ребята не учли, что разбить стеклопакет бутылкой можно только в кино. В результате вся горючая жидкость воспламенилась на улице, а огонь потух еще до приезда пожарных", - рассказал глава города.

Просчет подростков состоял еще и в том, что они перепутали окна и вследствие этого целились в помещение Росреестра, а не военкомата. Германов напомнил, что система "Безопасный город", позволяющая вычислять злоумышленников, работает крайне эффективно.

На прошлой неделе "коктейли Молотова" летали в здание военкомата в Нижневартовске.


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