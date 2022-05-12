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Новости 14:51

В апреле свыше ста протоколов было выписано на петербургских нарушителей масочного режима

фото ЗакС политика В апреле свыше ста протоколов было выписано на петербургских нарушителей масочного режима

В апреле сотрудники петербургского комитета по транспорту составили 119 протоколов на нарушителей масочного режима, информирует 78.ru.

Всего в 2021 году безмасочники получили на руки 3 035 актов об административном нарушении: в метро инспекторы поймали 1 968 человек, а в наземном транспорте — 1 067.

Граждан, игнорирующих установленные Смольным и региональным Роспотребнадзором правила, штрафуют по специально введённой для безмасочников статье КоАП. Попавшемуся впервые нарушителю грозит санкция в размере 4 тысяч рублей, рецидивист заплатит уже 5 тысяч рублей.

За весь период с начала пандемии жителей Северной столицы совокупно оштрафовали на 17,7 млн рублей за отсутствие СИЗ на лицах.

Напомним, накануне главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова заявила, что отменить масочный режим в городе может только глава Роспотребнадзора РФ.


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