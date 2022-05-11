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Новости 11 мая, 21:04

Башкетова: Отменить масочный режим в Петербурге может лишь глава Роспотребнадзора

фото ЗакС политика Башкетова: Отменить масочный режим в Петербурге может лишь глава Роспотребнадзора

Глава петербургского Управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова высказалась 11 мая о перспективах отмены в городе масочного режима. Согласно ее заявлению в вечернем эфире телеканала "Санкт-Петербург", вводила его главный санитарный врач Анна Попова и лишь она может требование отменить.

"Масочный режим был введен постановлением главного государственного санитарного врача РФ № 31. Поэтому в городе этот масочный режим вводился не по моему предписанию, а по предписанию главного санитарного врача Российской Федерации", — заявила Башкетова, отвечая на вопрос ведущей о возможности отмены обязательного ношения медицинских масок в общественных местах.

"То есть и он, соответственно, должен этот режим отменять", — резюмировала ведущая под согласный кивок Башкетовой.

Масочный режим в Петербурге сохранится как минимум до 15 мая в соответствии с обновленным в апреле распоряжением № 121.

Фото: pixabay


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