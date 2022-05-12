Доход главы комитета по строительству Петербурга за год снизился более чем в 10 раз

Руководство комитета по строительству Петербурга отчиталось о своем имуществе и доходах за 2021 год. Сведения появились на сайте Смольного.

Глава Игорь Креславский заработал за год 14,5 млн рублей. Его супруга – 84,4 млн. В прошлом году Креславский задекларировал 162,9 млн рублей, а его жена – 52,5. В тот раз чиновник отчитывался о доходах в первые. Комитет он возглавил в январе 2020 года. До того работал председателем правления группы компаний "Росстройинвест".

В собственности Креславского по-прежнему два земельных участка и доля в доме площадью 377,4 кв. м на территории Испании. В России ему принадлежат доли в двух квартирах, земельный участок и нежилое помещение, а также автомобиль Mercedes Benz S 63 AMG.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о декларациях чиновников комитета развития транспортной инфраструктуры. Его глава Андрей Левакин отчитался о доходе в 3,5 млн рублей. Ему, помимо прочего, принадлежит квартира во Франции.

Фото: gov.spb.ru