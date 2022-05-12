Суд закрыл второе дело в отношении петербурженки, повязавшей ленту на памятник

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел второй за 12 мая административный протокол, составленный на Татьяну Левичеву, передает объединенная пресс-служба городских судов. Как и в случае с первым протоколом, производство по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) решили прекратить за отсутствием состава преступления.

Полицейские в материалах дела указали, что Левичева якобы нарушала общественный порядок, нецензурно выражаясь. Адвокат женщины, в свою очередь, уверял, что его подзащитная в принципе не использует в речи матерные слова.

Напомним, что петербурженку задержали после того, как она повесила зеленую ленту на памятник в парке Сосновка и приклеила к нему стикер с надписью "Миру мир". Первый протокол на нее составили по статье о дискредитации армии.