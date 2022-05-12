ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 15:10

Суд закрыл второе дело в отношении петербурженки, повязавшей ленту на памятник

фото ЗакС политика Суд закрыл второе дело в отношении петербурженки, повязавшей ленту на памятник

Выборгский районный суд Петербурга рассмотрел второй за 12 мая административный протокол, составленный на Татьяну Левичеву, передает объединенная пресс-служба городских судов. Как и в случае с первым протоколом, производство по делу о мелком хулиганстве (ст. 20.1 КоАП) решили прекратить за отсутствием состава преступления.

Полицейские в материалах дела указали, что Левичева якобы нарушала общественный порядок, нецензурно выражаясь. Адвокат женщины, в свою очередь, уверял, что его подзащитная в принципе не использует в речи матерные слова.

Напомним, что петербурженку задержали после того, как она повесила зеленую ленту на памятник в парке Сосновка и приклеила к нему стикер с надписью "Миру мир". Первый протокол на нее составили по статье о дискредитации армии.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама