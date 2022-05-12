Петербургские заводы готовы восполнить уход Siemens с российского рынка

На известие об уходе концерна Siemens с российского рынка отреагировало руководство холдинга "Северо-Западное электромеханическое объединение" (СЗЭМО), выразившее желание заменить немецкую фирму в сфере обслуживания отечественных и зарубежных электродвигателей. Из сообщения пресс-службы холдинга следует, что заняться этим смогут как минимум две входящих в его состав компании: завод Rem&Coil и ПО "Электромашина".

"Холдинг, компании которого специализируются на ремонте электрических машин и производстве запчастей к ним, готовы наладить поставку комплектующих и предложить отечественную альтернативу по ремонту и эксплуатации любых видов электродвигателей", - гласит сообщение.

Напомним, что Siemens, как и сотни других западных компаний, прекращает свою деятельность в России из-за военной спецоперации на Украине. Концерн, в частности, поставлял в Россию поезда "Сапсан" и "Ласточка".