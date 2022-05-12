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Петербургские заводы готовы восполнить уход Siemens с российского рынка

фото ЗакС политика Петербургские заводы готовы восполнить уход Siemens с российского рынка

На известие об уходе концерна Siemens с российского рынка отреагировало руководство холдинга "Северо-Западное электромеханическое объединение" (СЗЭМО), выразившее желание заменить немецкую фирму в сфере  обслуживания отечественных и зарубежных электродвигателей. Из сообщения пресс-службы холдинга следует, что заняться этим смогут как минимум две входящих в его состав компании: завод Rem&Coil и ПО "Электромашина". 

"Холдинг, компании которого специализируются на ремонте электрических машин и производстве запчастей к ним, готовы наладить поставку комплектующих и предложить отечественную альтернативу по ремонту и эксплуатации любых видов электродвигателей", - гласит сообщение.

Напомним, что Siemens, как и сотни других западных компаний, прекращает свою деятельность в России из-за военной спецоперации на Украине. Концерн, в частности, поставлял в Россию поезда "Сапсан" и "Ласточка".


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