Бот ЕР для доносов на "фейки" принял 50 тысяч сообщений

Более 50 тысяч раз написали в чат-бот "для приёма сигналов о фейковых сообщениях", рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе петербургского отделения "Единой России".

Проект был создан по инициативе регионального отделения партии в апреле. В указанное количество входят и сообщения, которые не содержат конструктивной информации, уточнили в ЕР.

"Среди поступивших сообщений наблюдается много спама, частных объявлений и нецензурной брани. Очевидно, организованные группы пользователей сети умышленно засоряют канал — одни и те же пользователи сотнями отправляют пустые по форме и содержанию сообщения, что при этом никак не влияет на работу сервиса", - утверждают в партии.

Ссылки на информацию, которая носит признаки недостоверной, единороссы намерены направлять в Роскомнадзор в составе депутатских запросов.

Ранее издание MR7 рассказало о спам-атаке на чат-бот, которую запустили пользователи заблокированного в России Twitter. Вместо реальных жалоб они отправляли мемы, картинки с котиками и анекдоты.