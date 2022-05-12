В Коломне хотят воссоздать храм, взорванный большевиками

На территории "Адмиралтейских верфей" в Петербурге могут восстановить утраченный храм Спаса на Водах, который уничтожила советская власть в 1930-х годах. Об этом сообщило строительное издание "Канонер". По его данным, в настоящее время проект, у которого появился спонсор, проходит стадию обсуждения.

"Канонер" со ссылкой на экспертов пишет, что для осуществления проекта необходимо будет провести раскопки, получить у АО "Адмиралтейские верфи" в пользование земельный участок, а также освободить Ново-Адмиралтейский остров от одного из производственных зданий.

Воссоздание Спаса на Водах, построенного по следам русско-японской войны, стало темой, ради которой еще в 1990 году появилась профильная общественная организация. В середине 2000-х рядом с бывшим храмом возвели Никольскую часовню.