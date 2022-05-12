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Новости 16:40

В Коломне хотят воссоздать храм, взорванный большевиками

фото ЗакС политика В Коломне хотят воссоздать храм, взорванный большевиками

На территории "Адмиралтейских верфей" в Петербурге могут восстановить утраченный храм Спаса на Водах, который уничтожила советская власть в 1930-х годах. Об этом сообщило строительное издание "Канонер". По его данным, в настоящее время проект, у которого появился спонсор, проходит стадию обсуждения.

"Канонер" со ссылкой на экспертов пишет, что для осуществления проекта необходимо будет провести раскопки, получить у АО "Адмиралтейские верфи" в пользование земельный участок, а также освободить Ново-Адмиралтейский остров от одного из производственных зданий.

Воссоздание Спаса на Водах, построенного по следам русско-японской войны,  стало темой, ради которой еще в 1990 году появилась профильная общественная организация. В середине 2000-х рядом с бывшим храмом возвели Никольскую часовню.


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