ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 16:41

"Как Ровшана Аскерова": Депутат ГД Швыткин просит МВД объявить в розыск Максима Галкина и Жанну Агалакову

фото ЗакС политика "Как Ровшана Аскерова": Депутат ГД Швыткин просит МВД объявить в розыск Максима Галкина и Жанну Агалакову

Депутат Государственной думы от "Единой России" Юрий Швыткин обратился в МВД с просьбой объявить в розыск критически отзывавшихся о "специальной военной операции" артиста Максима Галкина и экс-журналистку Первого канала Жанну Агалакову. Об акте совершённого доноса парламентарий сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Швыткин полагает "абсолютно правильным и справедливым" объявление в розыск бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, именно это действо и подтолкнуло его самого к обращению в силовые структуры.

"Я лично написал соответствующие заявления в отношении Максима Галкина, Жанны Агалаковой, которые уезжают за границу, дают комментарии прозападным СМИ, показывают свою преданность этим странам и высказываются негативно по отношению к нашему государству, где они сделали себе имя", - написал Швыткин.

В комментариях к посту единоросса пользователи "ВКонтакте" выражают несогласие с его позицией, недоумевая, зачем ему понадобилось писать доносы и "гордиться этим".

Фото: Юрий Швыткин / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.







Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама