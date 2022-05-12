"Как Ровшана Аскерова": Депутат ГД Швыткин просит МВД объявить в розыск Максима Галкина и Жанну Агалакову

Депутат Государственной думы от "Единой России" Юрий Швыткин обратился в МВД с просьбой объявить в розыск критически отзывавшихся о "специальной военной операции" артиста Максима Галкина и экс-журналистку Первого канала Жанну Агалакову. Об акте совершённого доноса парламентарий сообщил у себя на странице "ВКонтакте".

Швыткин полагает "абсолютно правильным и справедливым" объявление в розыск бывшего игрока "Что? Где? Когда?" Ровшана Аскерова, именно это действо и подтолкнуло его самого к обращению в силовые структуры.

"Я лично написал соответствующие заявления в отношении Максима Галкина, Жанны Агалаковой, которые уезжают за границу, дают комментарии прозападным СМИ, показывают свою преданность этим странам и высказываются негативно по отношению к нашему государству, где они сделали себе имя", - написал Швыткин.

В комментариях к посту единоросса пользователи "ВКонтакте" выражают несогласие с его позицией, недоумевая, зачем ему понадобилось писать доносы и "гордиться этим".

Фото: Юрий Швыткин / "ВКонтакте"